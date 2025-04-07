Реконструкция новосибирского аэропорта "Толмачево" оценивается в 6,8 млрд рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" (ФКУ "Ространсмодернизация") объявило аукцион на поиск подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса АО "Аэропорт Толмачево" (Новосибирск, входит в холдинг "Новапорт") за 6,77 млрд рублей, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчик должен разработать рабочую документацию для реконструкции, провести подготовительные работы, переустроить инженерные сети, установить радиолокационную станцию обзора летного поля и метеооборудование, построить основную аварийно-спасательную станцию и учебно-тренировочный комплекс, трансформаторные подстанции, блочно-модульную котельную, благоустроить территорию.

Работы оплачиваются за счет средств федерального бюджета. Выполнить их необходимо с даты заключения контракта до 15 ноября 2027 года. Заявки на участие в тендере можно подать до 21 апреля.

"Толмачево" - один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в России. Сейчас он располагает двумя взлетно-посадочными полосами и тремя терминалами. В 2024 году он обслужил 9,3 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем в 2023 году, и что является рекордом за всю историю авиапредприятия.