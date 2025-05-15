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Дропперам ограничили объем переводов до 100 тыс. рублей в месяц

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Кредитные организации с четверга ограничивают переводы клиентам, которые находятся в мошеннической базе Банка России. Лимит - 100 тыс. рублей в месяц.

ЦБ ведет базу данных, куда вносит данные о мошеннических операциях и получателях этих денег (дропах), туда попадает информация от банков и правоохранительных органов. Кредитные организации вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в случае, если данные о клиенте есть в базе ЦБ. Ограничение на переводы будет вводиться, если доступ к онлайн-банку и карта не заблокированы.

"При таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой - не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег", - отмечает регулятор.

Исключение составят платежи в адрес юридических лиц. Человек из базы ЦБ по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, платить за коммунальные и другие услуги.

Для совершения переводов на сумму более 100 тыс. руб. в месяц клиент должен будет прийти в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Закон, который вводит новую меру, был принят в феврале текущего года. Он также вводит период охлаждения по кредитам и займам, эта норма вступит в силу с 1 сентября.

ЦБ
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