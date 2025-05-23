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Не менее 30 тыс. дропперов могут стать фигурантами уголовных дел после принятия закона

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - МВД России располагает информацией о не менее чем 30 тысячах граждан, передавших личные банковские карты мошенникам за деньги; все они могут в ближайшее время стать фигурантами уголовных дел, заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

"В настоящее время у нас с Центральным Банком есть определенное техническое взаимодействие, в результате которого уже сейчас у нас имеются данные с конкретным именем, фамилией, отчеством, адресом проживания, всеми анкетными данными 30 тысяч дропов (...). И как только закон Государственная дума примет, на следующий день все вот эти 30 тыс. (...) могут стать фигурантами уголовных дел", - сказал Филиппов в рамках панельной дискуссии на киберфестивале Positive Hack Days.

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В связи с этим представитель МВД рекомендовал "закрыть все свои карты, которые кто-либо, может быть, передавал для какого-то непонятного использования".

Между тем, как отметил Филиппов, дропперов может быть значительно больше. "Эксперты из ведущих банков страны говорят не о 30 тысячах, а о двух миллионах. Я думаю, что записи у них тоже есть, и как только наступит время, мы их получим и начнем работать", - сказал замначальника департамента.

В начале мая правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - лиц, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам.

Документом предусмотрено наказание для дропперов вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

МВД РФ
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