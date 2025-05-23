Не менее 30 тыс. дропперов могут стать фигурантами уголовных дел после принятия закона

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - МВД России располагает информацией о не менее чем 30 тысячах граждан, передавших личные банковские карты мошенникам за деньги; все они могут в ближайшее время стать фигурантами уголовных дел, заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

"В настоящее время у нас с Центральным Банком есть определенное техническое взаимодействие, в результате которого уже сейчас у нас имеются данные с конкретным именем, фамилией, отчеством, адресом проживания, всеми анкетными данными 30 тысяч дропов (...). И как только закон Государственная дума примет, на следующий день все вот эти 30 тыс. (...) могут стать фигурантами уголовных дел", - сказал Филиппов в рамках панельной дискуссии на киберфестивале Positive Hack Days.

В связи с этим представитель МВД рекомендовал "закрыть все свои карты, которые кто-либо, может быть, передавал для какого-то непонятного использования".

Между тем, как отметил Филиппов, дропперов может быть значительно больше. "Эксперты из ведущих банков страны говорят не о 30 тысячах, а о двух миллионах. Я думаю, что записи у них тоже есть, и как только наступит время, мы их получим и начнем работать", - сказал замначальника департамента.

В начале мая правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов - лиц, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам.

Документом предусмотрено наказание для дропперов вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.