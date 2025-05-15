Цены на нефть теряют более 3%, Brent торгуется у $63,8 за баррель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов на фоне растущих ожиданий заключения соглашения между Ираном и США.

Президент США Дональд Трамп заявил в Дохе в четверг, что стороны близки к подписанию соглашения.

"Иран в некотором роде согласился на условия будущей сделки (...). Они не смогут владеть ядерным оружием", - сказал Трамп, слова которого приводят западные СМИ.

Накануне советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил телеканалу NBC News, что Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 по московскому времени составляет $63,83 за баррель, что на $2,26 (3,42%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,23 (3,53%), до $60,92 за баррель.

"Менее чем за 24 часа нарратив изменился от введения Штатами новых санкций в отношении Ирана на рост ожиданий дипломатического прорыва, - отмечает главный аналитик A/S Global Risk Management Арне Лохманн. - Заключение сделки резко увеличит вероятность того, что нефтяной рынок столкнется с существенным избытком предложения позднее в этом году, особенно с учетом планов наращивания добычи ОПЕК+".

Международное энергетическое агентство (МЭА) символически повысило прогноз глобального роста спроса на нефть в 2025 году. Теперь МЭА ожидает увеличения спроса на 741 тыс. б/с, а не на 726 тыс. б/с, как ожидалось ранее.