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Brent подорожала до $64,91 за баррель

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать днем в пятницу и, вероятно, завершит неделю в плюсе.

К 13:59 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,59%) до $64,91 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,36 (0,58%), до $61,98 за баррель.

В четверг контракты на Brent и WTI подешевели более чем на 2% на фоне роста ожиданий заключения соглашения между США и Ираном и последующей отмены санкций против иранского энергетического сектора. О том, что стороны близки к заключению сделки, в четверг заявил президент США Дональд Трамп.

Заключение ядерной сделки и снятие санкций позволит Ирану нарастить нефтедобычу ввиду роста числа потенциальных покупателей, отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон. По его оценкам, это может привести к увеличению предложения нефти на 400 тыс. баррелей в день

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США. В начале недели нефтяные цены получили сильный импульс к росту со стороны новостей о том, что Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Беспокойство о том, что торговая война между крупнейшими экономиками мира приведет к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители, оказывало негативное влияние на настроения участников рынка в последние месяцы.

Brent WTI Дональд Трамп Иран США Китай
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