Трамп считает, что Иран близок к соглашению по атому с США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Иран близок к тому, чтобы заключить соглашение с США по ядерному вопросу, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Иран в некотором роде согласился на условия будущей сделки (...). Они не смогут владеть ядерным оружием", - сказал Трамп в Дохе. Его слова приводят американские СМИ.

При этом Трамп хотел бы, чтобы "Иран остался великой страной".

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил телеканалу NBC News, что Тегеран готов на определенных условиях и в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций подписать с США соглашение по атому.

"Он сказал, что Иран обязуется никогда не создавать ядерное оружие, избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для создания оружия, согласится обогащать уран исключительно до более низких уровней, необходимых в мирных целях", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.