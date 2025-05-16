Президент ФРБ Атланты прогнозирует одно снижение ставки ФРС в 2025 году

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рост экономики США замедлится в 2025 году, но страна не впадет в рецессию, ФРС снизит базовую ставку до конца года только один раз, заявил Bloomberg президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

Подъем ВВП может составить 0,5-1% в 2025 году, поскольку неопределенность и опасения относительно будущего оказывают давление на потребителей. Нестабильная торговая политика также сделала бизнес менее склонным к принятию важных решений, считает он.

Глава ФРБ Атланты также повторил, что видит одно снижение базовой процентной ставки в текущем году. "Отчасти это потому, что, на мой взгляд, неопределенность вряд ли быстро разрешится", - пояснил он.

На прошлой неделе Бостик сказал, что не считает "разумным" корректировать денежно-кредитную политику при такой малой видимости предстоящего пути. Федеральная резервная система сохранила ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых на последнем заседании, проходившем в начале мая. Руководители Федрезерва заявили, что видят возросшие риски как роста безработицы, так и ускорения инфляции. Председатель ФРС Джером Пауэлл ясно дал понять, что центральный банк не спешит снижать стоимость заимствований.

