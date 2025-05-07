ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Решение было принято единогласно

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, сообщил Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) после заседания, завершившегося в среду.

Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на текущем уровне с декабря 2025 года. В прошлом году Федрезерв снизил ее в общей сложности на 100 базисных пунктов.

В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами".

"Безработица стабилизировалась на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются хорошими. Инфляция остается несколько повышенной", - отметил регулятор.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Ннеопределенность в отношении экономических прогнозов продолжила увеличиваться, и руководство ФРС отмечает возросшие риски роста безработицы и ускорения инфляции.

"В поддержку своих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам в 4,25-4,5% годовых", - говорится в заявлении.

При рассмотрении размера и сроков дальнейшей корректировки целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

Также регулятор продолжит сокращать объем гособлигаций и других долговых инструментов на своем балансе.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о ситуации на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

В голосовании по ставке принял участие президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари вместо главы ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмида.

Динамика рынка акций США ухудшилась после публикации итогов майского заседания Федрезерва. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в 21:11 по Москве растет лишь на 0,07%, S&P 500 снижается на 0,42%, Nasdaq Composite - на 0,92%.

Евро торгуется около $1,1358 по сравнению с $1,1370 на закрытие торгов накануне, теряя 0,1%.