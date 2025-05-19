Руководители ФРС считают целесообразной выжидательную позицию в ДКП

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк должен обеспечить, чтобы рост цен, вызванный изменениями в политике Вашингтона, не привел к устойчивому ускорению инфляции, заявил заместитель председателя Федеральной резервной системы Филип Джефферсон, выступая на конференции Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты.

"Важно следить за тем, чтобы любое повышение уровня цен не превращалось в устойчивый рост инфляции", - сказал он.

Ранее в 2025 году президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифы против большинства торговых партнеров Штатов. Позднее действие пошлин было приостановлено на 90 дней для проведения торговых переговоров. Хотя уровень неопределенности в отношении окончательного масштаба протекционистских мер и их последствий для экономики остается высоким, экономисты в целом ожидают, что изменения в торговой политике окажут повышательное давление на инфляцию и замедлят экономический рост.

"Учитывая уровень неопределенности, с которым мы сейчас сталкиваемся, я считаю, что нам следует подождать и посмотреть, как будет развиваться политика и каким будет ее влияние", - сказал Джефферсон.

В пользу выжидательной позиции высказался также президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Он отметил высокую неопределенность экономических перспектив, добавив, что могут пройти месяцы, прежде чем статданные внесут в ситуацию больше ясности.

Ухудшение настроений в деловых кругах и среди потребителей пока не отразилось на экономической статистике, сказал Уильямс, выступая на конференции в Манхеттене. Пока этого не произошло, ФРС есть смысл сосредоточиться на борьбе с повышенной инфляцией.

Уильямс считает, что центральному банку следует подождать, пока тенденции, на которые указывают результаты опросов, не проявятся в показателях безработицы, инфляции и других статданных. Получить более ясное представление о том, в каком направлении движется экономика, вряд ли будет возможно раньше ближайшего заседания ФРС, которое пройдет 18 июня.

"В июне-июле мы вряд ли будем понимать, что происходит, - сказал он. - Этот процесс предполагает сбор данных, обретение лучшего представления о происходящим и наблюдение за развитием ситуации".

Ухудшение настроений и инфляционных ожиданий беспокоит и президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.

"Я очень беспокоюсь по поводу инфляции, главным образом потому, что мы видим вызывающее тревогу изменение ожиданий", - сказал он CNBC.

Бостик заявил, что поддержит изменение процентных ставок только после снижения высокого уровня неопределенности, порожденного тарифной политикой администрации Трампа. По его оценкам, на это может уйти от трех до шести месяцев.

"Сегодня все очень изменчиво, много неопределенности", - отметил Бостик, который все больше склоняется к тому, что ФРС понизит ключевую ставку лишь один раз до конца текущего года.