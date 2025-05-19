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ГК "Абрау-Дюрсо" в 2024 году увеличила реализацию продукции на 18%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, в 2024 году реализовала 66,862 млн бутылок, что на 18% больше, чем в 2023 году.

Как сообщается в презентации, этот показатель стал рекордным для компании.

В том числе реализация продукции собственного производства составила 66,063 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что также на 18% больше, чем в 2023 году.

Как сообщила на пресс-конференции гендиректор компании Елена Зарицкая, продажи собственной алкогольной продукции выросли на 20%, до 57,781 млн бутылок, безалкогольной и слабоалкогольной продукции - на 7%, до 8,282 млн бутылок.

По ее словам, в 2024 году компания запустила несколько новых видов продукции, в том числе в линейке тихих вин Abrau Estates появилось первое для группы оранжевое вино. В коллекции классических игристых вин Victor Dravigny был представлен новый образец Victor Dravigny Zero Dosage. В линейке крепких напитков "7" выпущена виноградная водка "7 лоз".

Говоря о выпуске безалкогольной продукции, она сообщила, что "стрельнули" лимонады.

Кроме того, в рамках долгосрочного сотрудничества с ритейлером "Магнит" был представлен новый продукт в линейке Sparkling Truffle: трюфель с добавлением классического розового игристого вина Victor Dravigny.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в России, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков. Группа также развивает туризм, фирменную торговлю.

Компания почти на 90% принадлежит семье специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

Абрау-Дюрсо Магнит Елена Зарицкая Борис Титов
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