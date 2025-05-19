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Выручка "Абрау-Дюрсо" по МСФО в 2024 году выросла на 26% до 15,798 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, по МСФО в 2024 году составила 15,798 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщается в презентации компании, представленной на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

В 2023 году выручка была на уровне 12,525 млрд рублей.

Чистая прибыль увеличилась на 43% до 1,837 млрд рублей с 1,281 млрд рублей в 2023 году, EBITDA – на 51% до 4,307 млрд рублей с 2,857 млрд рублей, что стало рекордным показателем для компании.

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Абрау-Дюрсо
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