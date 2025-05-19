ГК "Абрау-Дюрсо" в 2024 г. экспортировала около 1,5 млн бутылок продукции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, в 2024 году экспортировала около 1,5 млн бутылок своей продукции.

"Итог прошлого года - чуть меньше 1,5 млн бутылок", - сообщил президент, председатель совета директоров компании Павел Титов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

По его словам, за последние три года многие компании по сути были вынуждены строить свои экспортные и программы заново. "Хорошо, у нас есть опорные рынки - СНГ, Белоруссия прежде всего. Мы возобновили работу в duty free во всех международных аэропортах России, - сказал он. - Есть небольшие отгрузки в Европу, на Ближний Восток. Но, конечно, Китай - это наш главное инвестиционное направление".

Компания в прошлом году начала поставки в Китай продукцию линейки Tsar Collection. "Мы видим, что на многих рынках есть интерес к российской царской династии, и кому как не нам развивать эту тему, мы все-таки вплотную связаны с историей Российской империи (имение Абрау-Дюрсо было заложено в 1870 году по указу Александра II - ИФ), - сказал Титов. - Поставлены как игристые, так и тихие вина. Идет тестовый период".

Титов уточнил, что поставки в Китай сейчас "исчисляются сотней тысяч бутылок". "Для нас это в общем контексте немного, но очень быстро растёт узнаваемость бренда. Мы делаем не просто акцент на исключительно "Абрау-Дюрсо". Чтобы удачно экспортировать, надо доказать китайскому рынку, что Россия - это винодельческая держава, - сказал он. - Они же пока концентрируются на более традиционных странах-производителях, таких, как Италия, Франция, страны Нового света. Нам надо встать вровень на винодельческом международном ландшафте".

Глава компании напомнил, что вместе с другими винными домами в рамках стратегии продвижения российского виноделия в Китае реализует проект "Путь российского вина".

В 2024 году "Абрау-Дюрсо" открыло для себя рынок Индии, начав там контрактное производство игристых напитков на основе фруктового сока под брендом Tsar Collection.

"Нам надо искать более демократичные ниши. Пока этот проект не очень заметен, но потенциал имеет очень серьезный", - заявил Титов.

Как сообщалось, в этом году компания планирует экспортировать до 2 млн бутылок.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков, в том числе и безалкогольных. Группа также развивает туризм, фирменную торговлю.

Компания почти на 90% принадлежит семье специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

В 2024 году компания реализовала 66,862 млн бутылок, в том числе 66,063 млн собственного производства. Оба показателя на 18% больше, чем в 2023 году.