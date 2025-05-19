Суд удовлетворил иск Wildberries к компании Бакальчука на 713 млн руб.

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 15 мая удовлетворил иск ООО "Вайлдберриз" о взыскании с ООО "ВБ Девелопмент", владельцем которого выступает Владислав Бакальчук, 712,9 млн рублей.

В решении суда, размещенном на сайте, уточняется, что суд решил взыскать с ООО "ВБ Девелопмент" в пользу ООО "Вайлдберриз" сумму займа в размере 517,9 млн рублей, 195 млн рублей процентов по ставке 14% годовых, неустойку за неисполнение обязательства по возврату денежных средств по ставке 0,1% за каждый день просрочки за период с 14 февраля 2025 года по дату фактического исполнения обязательства, а также 4 млн рублей расходов по уплате госпошлины.

Суд 2 апреля по заявлению ООО "Вайлдберриз" арестовал денежные средства, принадлежащие "ВБ Девелопмент" и находящиеся на его расчетных счетах, а также те, что поступят на расчетные счета, в пределах суммы 712,9 млн рублей. Суд также запретил "ВБ Девелопмент" уступать права требования к подрядчикам, с которыми "ООО "ВБ Девелопмент" заключило договоры во исполнение договоров на выполнение функций технического заказчика".

Представитель РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) ранее пояснил "Интерфаксу", что претензии связаны с неуплатой ООО "ВБ Девелопмент" займа, выданного Wildberries.

"Срок его погашения прошел, но деньги не возвращены. В связи с этим принято решение истребовать средства через суд", - сказал он.

Взаимные судебные претензии Wildberries-Russ, "ВБ Девелопмент" и их владельцев - Татьяны Ким и Владислава Бакальчука - начались после создания объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ в 2024 году. Бакальчук выступил против этой сделки.