Суд отклонил иск компании Бакальчука из-за одностороннего отказа Wildberries от договоров техзаказа

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг отклонил иск ООО "ВБ Девелопмент" к ООО "Вайлдберриз".

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности слушания пока не опубликованы.

Исковое заявление было подано 21 октября 2024 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "ВБ Девелопмент" на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку. Сам Бакальчук говорил, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

Гендиректор "ВБ Девелопмент" Денис Кузнецов объяснял, что компания просит суд признать недействительным односторонний отказ ООО "Вайлдберриз" от договоров технического заказа ("ВБ Девелопмент" выступала техническим заказчиком по 66 заключенным договорам с ООО "Вайлдберриз", организовывая и координируя весь процесс строительства складских помещений).

По его словам, 23 сентября 2024 года "ВБ Девелопмент" получила от "Вайлдберриз" уведомление о расторжении этих договоров в одностороннем порядке "по причине якобы отсутствия документов, подтверждающих целевое расходование 37 091 774 640 руб. 29 копеек", которые были ранее перечислены в пользу "ВБ Девелопмент" в рамках финансирования строительства складских объектов.

Глава "ВБ Девелопмент" указывал при этом, что вся документация, подтверждающая целевое расходование средств, была доступна "Вайлдберриз" изначально.

Кузнецов утверждал, что односторонний отказ является недействительным, поскольку подобные договоры могут быть расторгнуты только через суд, либо через двустороннее соглашение о расторжении каждого из них.

В 2024 году маркетплейс Wildberries и ООО "Стинн" (владелец оператора наружной рекламы Russ) создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор".

Против сделки выступал бывший супруг и партнер Татьяны Ким - Владислав Бакальчук (в апреле пресс-служба "РВБ" сообщала, что по решению Савеловского суда Москвы о разделе имущества 1%-я доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Татьяне Ким), но безуспешно.