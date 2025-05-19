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Министр торговли США перестанет быть акционером некоторых компаний

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министр торговли США Говард Латник договорился о продаже или передаче долей в ряде компаний в соответствии с правительственным соглашением об этике, пишет The Wall Street Journal.

В частности, чиновник согласился передать долю в финансовой компании Cantor Fitzgerald трастам, бенефициарами которых выступают его дети, включая сыновей Брэндона и Кайла, сообщила компания.

В результате сделки миноритарным инвестором компании станет 26North, однако исполнительное руководство Cantor Fitzgerald не изменится.

Брокерская и финтех-компания BGC Group заявила, что выкупит у Говарда Латника более 16,4 млн акций за $151,5 млн.

Предоставляющая консультации в сфере недвижимости Newmark Group выкупит у него 11 млн акций за $127 млн.

При этом контролирующим акционером BGC и Newmark останется Cantor Fitzgerald.

Говард Латник был председателем советов директоров и главным исполнительным директором Cantor Fitzgerald и BGC, а также исполнительным председателем совета директоров Newmark.

США BGC Group Cantor Fitzgerald Newmark Говард Латник 26North Минторговли
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