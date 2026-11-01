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"Семерка" ОПЕК+ решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на декабрь

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министры семи стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан и Оман) по итогам традиционной ежемесячной онлайн-встречи приняли решение продлить действие текущих квот по добыче нефти на декабрь, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки - Саудовской Аравии и России - сохранен на уровне 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Ирак имеет право добывать 4,431 млн б/с, Кувейт - 2,676 млн б/с, Казахстан - 1,628 млн б/с, Алжир - 1,007 млн б/с, Оман - 841 тыс. б/с.

Участники соглашения подтвердили приверженность достижению его полного исполнения, отмечается в сообщении ОПЕК.

Подчеркнуто, что "семерка" продолжит проводить ежемесячные встречи для обзора рыночной конъюнктуры. Следующая состоится 29 ноября - в день полноформатной встречи ОПЕК+.

нефть ОПЕК+
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