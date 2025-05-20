Австралийский банк Westpac уволит около 1,7 тысячи сотрудников

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Westpac Banking, входящий в четверку крупнейших банков Австралии, планирует самое масштабное сокращение штата за последнее десятилетие, пишет Australian Financial Review со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, банк намерен уволить около 5% сотрудников, или примерно 1,7 тысячи человек, в ближайшие месяцы.

Сокращение штата станет частью плана Unite, представленного новым главным исполнительным директором Энтони Миллером и направленного на упрощение бизнес-структуры банка. Миллер вступил в должность CEO в декабре прошлого года. В прошлом фингоду, завершившемся в марте, банк уже уволил около 900 работников.