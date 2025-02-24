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Сингапурский банк DBS планирует уволить 4 тыс. сотрудников на фоне внедрения ИИ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - DBS Group Holdings Ltd., крупнейший банк Юго-Восточной Азии, планирует сократить штат сотрудников примерно на 4 тыс. человек в течение трех лет, поскольку технологии искусственного интеллекта все лучше справляются с задачами, ранее выполнявшимися людьми.

Главный исполнительный директор банка Пиюш Гупта подтвердил эти планы индийскому изданию Press Trust of India, отметив, что увольнения затронут временных сотрудников и работников по контракту и не коснутся постоянного персонала.

Штат DBS насчитывает около 41 тыс. человек.

Ранее аналитики Bloomberg Intelligence писали, что в ближайшие 3-5 лет мировые банки могут сократить до 200 тыс. рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта. В то же время Тереза Хайценретер, отвечающая за ИИ в JPMorgan Chase, отметила, что пока из-за внедрения этой технологии штат банка только расширяется.

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