ИТ-компания CrowdStrike уволит около 500 сотрудников

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская ИТ-компания CrowdStrike Holdings Inc. планирует уволить порядка 500 сотрудников, или около 5% глобального штата.

Как говорится в пресс-релизе компании, она ожидает отразить списание на сумму $36-53 млн в связи с увольнениями.

Тем временем CrowdStrike подтвердила прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в январе 2026 года, и отметила, что продолжит нанимать новых сотрудников в стратегически важных сферах.

CrowdStrike оказалась в центре скандала в прошлом году, когда из-за сбоя её программного обеспечения вышли из строя около 8,5 млн компьютеров по всему миру, что привело к проблемам в авиасообщении, банках, лечебных учреждениях.

Акции CrowdStrike дешевеют на 5% на торгах в среду. С начала года капитализация компании выросла на 23%, до $110 млрд.



