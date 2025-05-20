Число отказов управляющих от дел о банкротстве, инициированных ФНС, снизилось в 4,5 раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Число отказов арбитражных управляющих от участия в делах о банкротствe, инициированных Федеральной налоговой службой (ФНС), сократилось в 4,5 раза после запуска балльного принципа отбора управляющих и появлениях их регистра, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев.

Балльный принцип отбора арбитражных управляющих в дела о несостоятельности, инициированные налоговыми органами, начал действовать с февраля 2025 года. Для этого ФНС создала специальный регистр управляющих на основании постановления правительства РФ N634 от мая 2024 года.

Новое регулирование подразумевает и новые возможности в работе для арбитражных управляющих: через личный кабинет на сайте регистра им доступны данные налоговых органов о должнике, на которые управляющие имеют право по закону. ФНС в среднем в течение полутора дней передает управляющим 29 видов сведений, сообщил Чекмышев.

"До этого, когда мы подавали заявления в суды, у нас 36% процедур не находили арбитражных управляющих. Это минус в 4,5 раза. Это как раз показывает, как открытость, прозрачность увеличивает эффективность абсолютно любых процессов", - сообщил Чекмышев. Теперь, по его словам, отказ от процедур составляет 8%.

Ранее ряд арбитражных управляющих критиковали правила балльного принципа отбора, обращая внимание на использование необъективных критериев при начислении баллов, в результате чего лидерами рейтинга оказались управляющие, специализирующиеся на банкротстве граждан. Верховный суд (ВС) РФ в апреле отказал двум управляющим в отмене упомянутых правил.

Сейчас в регистре 9781 управляющий из 10708, насчитывающихся всего в России, говорится на сайте регистра. С существенным отрывом от коллег первые три строчки рейтинга заняли арбитражные управляющие Анастасия Черных (66919 баллов), Дмитрий Шелестов (61856 баллов) и Эрмине Мнеян (59063 балла). Согласно данным в регистре, они специализируются на банкротствах граждан - ни одного дела о банкротстве компаний они не вели.