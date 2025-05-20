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Белгородское "Приосколье" снизило годовую чистую прибыль на 27% при росте себестоимости

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - АО "Приосколье" (Белгородская область), крупный производитель мяса птицы, в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в 11 млрд рублей, что на 27% меньше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

Выручка агрохолдинга в 2024 году выросла на 2,4%, до 58,5 млрд рублей. Себестоимость при этом увеличилась на 14,9% и составила 45,5 млрд рублей. В результате валовая прибыль уменьшилась на 26%, что повлияло на снижение доналоговой и чистой прибыли.

Динамика показателей в материалах не комментируется.

Основные финансовые показатели АО "Приосколье" (тыс. рублей):

Показатель2024 год2023 годДинамика
Выручка58 527 47757 147 646+2,4%
Себестоимость продаж45 539 62439 450 733+14,9%
Валовая прибыль12 987 85317 696 913-25,9%
Прибыль от продаж9 212 41014 566 477-35,9%
Прибыль до налогообложения11 743 77515 870 443-25,1%
Чистая прибыль11 132 38915 490 841-27,2%

Кредиторская задолженность АО за год уменьшилась с 3,04 млрд рублей до 2,61 млрд рублей, дебиторская - увеличилась с 1,83 млрд рублей до 33,8 млрд рублей.

Согласно пояснениям к отчету, в декабре 2024 года обществом заключен договор перевода долга с материнского ООО "Инвест Трейд". По его условиям, "Приосколье" принимает обязательства по возврату долга материнской компании, возникшего на основании кредитного договора от 24 декабря 2024 года с Россельхозбанком. В результате указанной сделки в активе бухгалтерского баланса АО "Приосколье" признана долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 31 млрд 928 млн рублей (срок погашения до 31 декабря 2034 года), в пассиве - долгосрочная задолженность перед РСХБ в сумме 31 млрд 905,8 млн рублей (погашение кредита по графику с марта 2026 года по декабрь 2034 года).

Отмечается также, что общество осуществляет производственную деятельность на территориях, граничащих с зоной СВО. В 2024 году был получен ущерб в результате обстрелов и в связи с эвакуацией рабочего персонала. Размер господдержки, полученной обществом в 2024 году, составил 13,3 млн рублей.

Агрохолдинг "Приосколье" - группа предприятий с замкнутым циклом производства птицеводческой продукции. Основной производственный актив - АО "Приосколье", в который входит 16 откормочных площадок мощностью 430 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год, репродукторы с объемом производства 270 млн яиц в год, 6 инкубаторов на 288 млн бройлерных цыплят, три завода по убою и переработке мяса птицы мощностью 48,9 тысячи голов в час, два цеха углубленной переработки мяса птицы производительностью 40 тонн колбасных изделий в сутки.

Белгородская область Россельхозбанк Приосколье СВО
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