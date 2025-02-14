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Хинштейн обещает помочь пострадавшим курским фермерским хозяйствам

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что средства, выделенные АПК региона правительством РФ, в первую очередь будут направлены крестьянско-фермерским хозяйствам.

"Сошлись с Оксаной Николаевной во мнении, что эти деньги следует разделить не прямо пропорционально понесенным потерям, а, исходя из принципа социальной справедливости. В первую очередь - это помощь особенно важна крестьянско-фермерским хозяйствам, а не крупным агрохолдингам, которые, впрочем, без поддержки также не останутся", - написал глава региона в своем телеграм-канале по итогам встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут в пятницу.

Хинштейн напомнил, что АПК региона будут выделены 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. В настоящее время на эти выплаты претендует 20 курских сельхозпроизводителей.

Он выразил надежду, что это не последняя поддержка региона со стороны российского правительства.

"Надеюсь, что выделенные 2,5 млрд - не последняя мера поддержки курского АПК. В результате агрессии ВСУ пострадало не менее 150 предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности. Точную оценку ущерба - мы сможем дать только по окончании режима КТО. Важно, что министр подчеркнула: работа по компенсации ущерба ведется и будет вестись с каждым конкретным производителем", - подчеркнул Хинштейн.

Еще одна тема, которая была затронута сторонами, - статус сельхозтоваропроизводителей, который позволяет получать меры господдержки (пониженные ставки по налогам, льготные кредиты и прочее). По закону, для подтверждения этого статуса нужно иметь долю профильных доходов не менее 70%.

"Для АПК районов приграничья - вопрос крайне острый. Селяне не по своей воле оставили работу с августа. Следовательно, с 2025 года они могут потерять статус сельхозтоваропроизводителей. Чтобы этого не допустить, правительство готовит сейчас поправку в закон, делающую исключение для аграриев Курской, Белгородской и Брянской областей. При необходимости - будем просить подключиться коллег из Госдумы", - написал Хинштейн.

Кроме того, отметил глава региона, коснулись и вопроса формирования программы комплексного развития сельских территорий на 2026 год.

"Уже сейчас начинаем комплектовать заявки, чтобы заранее включить в программу максимальное число объектов. Конечно, самым ключевым вопросов для правительства Курской области остается поддержка наших пострадавших жителей, но при этом мы не имеем права забывать и о тех, кто вместе с домом потерял свое дело", - подчеркнул врио губернатора.

По его словам, Лут отметила, что для Минсельхоза "ключевой задачей является в максимально короткие сроки восстановить деятельность сельхозтоваропроизводителей в регионе и обеспечить их выход на плановые показатели производства".

Александр Хинштейн Курская область Оксана Лут
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