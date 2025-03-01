Кабмин выделит дополнительно 3 млрд руб. белгородским предприятиям

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно выделит 3 млрд руб. на компенсацию ущерба пострадавшим от украинских обстрелов предприятиям Белгородской области, сообщается на сайте кабмина в субботу.

"Промышленные и сельскохозяйственные предприятия Белгородской области, пострадавшие из-за обстрелов со стороны Украины, а также в ходе проведения контртеррористической операции, получат финансовую помощь. Распоряжение о выделении на эти цели 3 млрд рублей подписано", - говорится в сообщении.

Источником средств станет резервный фонд правительства РФ.