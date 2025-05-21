Минфин пока не планирует налоговых изменений из-за снижения цены на нефть

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минфин пока не готовит увеличения налогов для нефтегазовых компаний в связи с падением цены на нефть, послаблений для компаний пока тоже не планируется, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он также еще раз подтвердил позицию Минфина относительно льготирования трудноизвлекаемых запасов нефти.

"Наша позиция по-прежнему такова: пока действует сделка ОПЕК+, какие-то дополнительные преференции отрасли преждевременны, потому что это приведет к перетоку добычи с месторождений, которые выплачивают полную ставку НДПИ, на те месторождения, где есть льготы. Если будет понятно, что сделка ОПЕК+ закончится, готовы вернуться к обсуждению", - подчеркнул Сазанов.