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МТС нарастила квартальную выручку на 8,8%, OIBDA - на 7,1%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "МТС" в I квартале 2025 года составила 175,5 млрд рублей, что на 8,8% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.

OIBDA группы в отчетном периоде увеличилась на 7,1% - до 63,3 млрд рублей.

Выручка оказалась чуть меньше ожиданий рынка, тогда как OIBDA превысила консенсус-прогноз "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали выручку в 177,66 млрд рублей, OIBDA - на уровне 62,9 млрд рублей.

Рост выручки обусловлен вкладом телеком-бизнеса, рекламного и медиа направлений. Давление на показатель оказывает замедление темпов кредитования в финтехе и сокращение продаж в розничном бизнесе из-за снижения спроса, отмечают в МТС.

Так, доходы от услуг связи увеличились на 4,8% - до 117,5 млрд рублей - за счет увеличения доходов базовых и цифровых услуг в B2C сегменте на 5,4% и в B2B сегменте на 6,3%. Абонентская база в России составила 82,7 млн пользователей, рост год к году на 1,7%.

Выручка сегмента AdTech выросла на 45,5% - до 16,2 млрд рублей - за счет расширения продуктового портфеля, наращивания рекламного инвентаря и увеличения клиентской базы.

МТС-банк принес группе 35 млрд рублей выручки (рост на 18,4%).

Доходы от продаж телефонов и аксессуаров снизились на 18,5% и составили 10,9 млрд рублей - в связи с охлаждением потребительского спроса на фоне высоких процентных ставок. Количество салонов продаж сократилось до 4 тыс. с 4,3 тыс. в I квартале 2024 года.

Экосистемная выручка МТС достигла 47 млрд рублей, за год показатель увеличился на 12%. Количество экосистемных клиентов составило 16,9 млн против 14,7 млн в I квартале 2024 года.

Доходы от услуг связи, рекламного и медиа бизнесов, а также оптимизация операционных расходов поддержали показатель OIBDA группы.

Чистая прибыль МТС в I квартале 2025 года составила 4,9 млрд рублей, что на 87,6% ниже, чем годом ранее. Динамика связана с влиянием финансового результата от продажи бизнеса в Армении в I квартале 2024 года и ростом процентных расходов.

CAPEX вырос на 16,5% - до 34,3 млрд рублей за счет активных инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры.

Чистый долг группы снизился на 0,5% - до 456,4 млрд рублей. Общий долг составил 684 млрд рублей.

FCF по итогам отчетного периода составил 3,5 млрд рублей, без учета банка показатель составляет отрицательную величину в 13,5 млрд рублей.

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