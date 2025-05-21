Набсовет "ЮТэйр" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" рекомендовал акционерам на годовом собрании 24 июня принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщил перевозчик.

Акционерам предстоит рассмотреть и другие стандартные вопросы повестки, в том числе по избранию нового состава набсовета. Список кандидатов в него компания не раскрыла. Кроме того, на предстоящем собрании акционеры проголосуют по вопросу избрания гендиректора.

Годовое собрание акционеров пройдет в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.

2024 год "ЮТэйр" завершила с чистой прибылью по РСБУ в размере 866,7 млн рублей, что в 4 раза ниже уровня предыдущего года. По МСФО перевозчик получил более 7 млрд рублей чистого убытка против 2,8 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год.

Последний раз "ЮТэйр" выплачивала дивиденды за 2012 год: из расчета 20 копеек на акцию, всего было выплачено 115,4 млн рублей, базой для выплат была чистая прибыль по РСБУ.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания с самолетным парком, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. В парке группы насчитывается 59 самолетов Boeing и ATR и более 300 вертолетов разного типа. С долей 50,5% группу контролирует АО "АК-инвест".