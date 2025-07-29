"ЮТэйр" в I полугодии получила 2,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-июне 2025 года получило 2,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 2,25 млрд рублей чистого убытка годом ранее.

Выручка перевозчика увеличилась на 9,7% и достигла 37,5 млрд рублей.

Себестоимость продаж при этом выросла на 7,3%, до 39,3 млрд рублей. Валовый убыток и убыток от продаж сократились в 2,1 раза, составив по 742 млн рублей.

У компании в 8,6 раза, до 4,43 млрд рублей, возросли прочие доходы, прочие расходы сократились на 18%, до 305 млн рублей. В итоге компания получила 3,1 млрд рублей прибыли до налогообложения против 2 млрд рублей убытка годом ранее и вышла на чистую прибыль.

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний России. В ее парке 59 самолетов Boeing-737, -767 и ATR 72-500.

"ЮТэйр" входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".