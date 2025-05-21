Ритейлер Target получил квартальную выручку и скорр. прибыль ниже ожиданий,

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Target Corp., владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, нарастила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 10%, хотя выручка снизилась на 2,8%.

В квартале, который завершился 3 мая, чистая прибыль Target составила $1,04 млрд по сравнению с $942 млн за сопоставимый период предыдущего финансового года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,27 с $2,03.

Скорректированная прибыль на акцию составила $1,3 при среднем прогнозе опрошенных FactSet экспертов в $1,61.

Квартальная выручка Target уменьшилась до $23,85 млрд с $24,53 млрд годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $24,23 млрд.

Сопоставимые продажи уменьшились на 3,8% (консенсус - спад на 2%). Сопоставимые онлайн-продажи при этом выросли на 4,7%.

Согласно обновленному прогнозу компании, в текущем финансовом году чистая прибыль на акцию ожидается в диапазоне $8-9, скорректированная - $7-9. Ранее оба показателя прогнозировались на уровне $8,8-9,8.

Target также теперь ожидает снижения годовой выручки на 1-3% (low-single digit), тогда как прежде прогнозировала повышение примерно на 1%.