Ритейлер Target увеличил квартальную чистую прибыль на 42%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Target Corp., владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 42%, причем результат превзошел прогнозы рынка. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Компания повысила прогноз прибыли на весь текущий финансовый год, отметив улучшение потребительских трендов в различных категориях товаров не первой необходимости, в том числе, в сегментах одежды и косметики.

Чистая прибыль Target в квартале, завершившемся 3 августа, составила $1,19 млрд, или $2,57 в расчете на акцию, против $835 млн, или $1,8 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,18 на акцию.

Скорректированная прибыль также составила $2,57 на акцию.

Квартальная выручка Target поднялась на 2,7%, до $25,45 млрд при консенсус-прогнозе рынка для этого показателя на уровне $25,19 млрд.

Сопоставимые продажи (в магазинах, открытых не менее года назад) увеличились на 2% (прогноз экспертов - повышение на 1,1%). Посещаемость магазинов выросла на 3%, средняя стоимость чека снизилась на 0,9%.

Онлайн-продажи увеличились на 8,7%.

По прогнозу Target, в третьем финквартале ее скорректированная прибыль составит $2,1-2,4 на акцию (консенсус-прогноз рынка - $2,22 на акцию), а повышение сопоставимых продаж - до 2% (+1,5%).

Компания улучшила прогноз прибыли и скорректированной прибыли на текущий фингод до $9-9,7 на акцию с $8,6-9,6 на акцию. Она ожидает, что темпы роста ее сопоставимых продаж в этом году будут находиться "в нижней половине прогнозного диапазона" (0-2%).