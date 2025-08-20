Ритейлер Target сократил квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Target Corp., владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, сократил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 22%, выручку - на 1%.

Компания сообщила, что ее главным исполнительным директором с 1 февраля 2026 года станет Майкл Фиддельке, занимающий сейчас должность главного операционного директора. Он сменит на посту CEO Брайана Корнелла, который станет исполнительным председателем совета директоров. Фиддельке также войдет в совет директоров Target.

За квартал, который завершился 2 августа, чистая прибыль Target составила $935 млн против $1,19 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $2,05 с $2,57. Прибыль без учета разовых факторов также составила $2,05 на акцию, оказавшись чуть лучше консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $2,04 на акцию.

Квартальная выручка Target снизилась до $25,21 млрд с $25,45 млрд годом ранее, но превзошла средний прогноз экспертов в $24,94 млрд. Продажи магазинов, открытых не менее года назад, сократились на 3,2%, тогда как рынок ожидал их уменьшения на 2,9%. Онлайн-продажи выросли на 4,3%.

По прогнозу Target, в текущем финансовом году чистая прибыль составит $8-10 на акцию, скорректированная - $7-9 на акцию. Компания ожидает снижения годовой выручки на 1-2%.

Аналитики в среднем прогнозируют чистую прибыль Target в этом фингоду на уровне $7,82 на акцию, скорректированную - $7,28 на акцию, а также ожидают уменьшения выручки на 1,5%.

С начала 2025 года капитализация Target снизилась на 22,1%.