Запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,33 млн баррелей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 16 мая, увеличились на 816 тыс. баррелей, дистиллятов - на 579 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,76 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Тем временем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 457 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 1,07 млн баррелей.