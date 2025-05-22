"Т-Технологии" подтвердили планы распределять до 30% прибыли на дивиденды в 2025 году

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка и "Т-Страхования") подтверждает планы распределять до 30% прибыли на дивиденды, ориентируется на это по итогам 2025 года, заявил президент группы Станислав Близнюк на конференц-звонке.

"По итогам первого квартала рекомендованные нашим советом директоров дивиденды составили 33 рубля на акцию. И опять-таки по году суммарно мы ориентируемся на уровень до 30% от нашей прибыли, сохраняя баланс между будущим ростом и возвратностью на капитал", - сказал Близнюк.

Группа, в соответствии с действующей дивидендной политикой, стремится распределять до 30% от чистой прибыли по МСФО за год.

Ранее совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2025 года в размере 33 рубля на одну обыкновенную акцию. Чистая прибыль группы в первом квартале по МСФО выросла на 50% - до 33,5 млрд рублей. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 17 июля 2025 года. Акционеры рассмотрят вопрос выплаты промежуточных дивидендов 27 июня 2025 года. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 3 июня 2025 года.

Акционеры "Т-Технологий" в мае утвердили финальные дивиденды за 2024 год в размере 32 рубля на одну обыкновенную акцию. В середине ноября акционеры группы приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на акцию. В итоге на выплату дивидендов за 2024 год предполагалось направить 124,5 рубля на акцию (33,4 млрд рублей, или 27% чистой прибыли группы за год).

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.