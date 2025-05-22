UniCredit Bank GmbH снова не добился остановки взыскания в пользу Юникредит банка 172 млн евро

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в силе свой отказ германскому UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank) в приостановке решения о взыскании с него в пользу Юникредит банка 172,1 млн евро.

Как следует из картотеки суда, иностранный банк 25 марта подал в кассационный суд ходатайство о приостановлении действия постановления, мотивируя его "затруднительностью поворота исполнения судебного акта. Встречное обеспечение возмещения истцу возможных убытков ответчиком не представлено".

Суд 26 марта, изучив материалы дела, отказал.

Девятый арбитражный апелляционный суд 22 января оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 9 октября 2024 года частично удовлетворил иск Юникредит банка о взыскании задолженности по контргарантиям с UniCredit Bank GmbH. Рассмотрение кассационной жалобы на решение назначено на 26 мая.

Юникредит банк требовал с "сестринской" структуры взыскать задолженность и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по четырем контргарантиям на общую сумму порядка 175 млн евро. Суд 9 октября частично удовлетворил иск кредитной организации и принял решение взыскать с UniCredit Bank GmbH задолженность и проценты в размере 172,1 млн евро по курсу ЦБ на дату оплаты.

Юникредит банк по итогам первого квартала 2025 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

В 2025 году UniCredit планировал сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем рисков, структурированных за пределами РФ, практически до нуля, а объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро.

Как говорится в презентации UniCredit, на конец марта группа выполнила все цели. Так, кредитный портфель сократился до 1 млрд евро, депозитный портфель - до 1,5 млрд евро, объем трансграничных рисков - до 0,3 млрд евро, объем трансграничных платежей - до 7,7 млрд евро.

Ожидается, что к 2027 году доля российского бизнеса в структуре чистой прибыли группы будет незначительной.