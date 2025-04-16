Правительство не получало заявок на согласование продажи "дочки" UniCredit в России

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Заявок на согласование сделки по продаже дочернего банка итальянской группы UniCredit в России российские власти не получали, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"К нам заявки не поступали. Какие переговоры ведутся, я не знаю, но заявки к нам не поступали", - заявил замминистра, принимающий участие в работе подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая рассматривает заявки нерезидентов "на выход".

Il Messaggero сообщил со ссылкой на источники, что Италия может потребовать от UniCredit максимально быстрого ухода с российского рынка в качестве одного из условий согласования сделки по покупке Banco BPM.

Юникредит банк - исторически одна из крупнейших кредитных организаций с иностранным капиталом в России, но начиная с 2022 года, когда UniCredit объявил о намерении уйти из России, его бизнес заметно сократился. По итогам 2024 года банк, некогда близкий к топ-10, занял 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", сократив их объем по РСБУ почти на 30%, до 799,5 млрд рублей. Чистая прибыль банка в прошлом году составила 40,8 млрд рублей, снизившись также на 30%.

UniCredit входит в число европейских финансовых групп с наибольшим риском в отношении России, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International. В 2024 году ЕЦБ направил ряду банков требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России.

В 2025 году UniCredit планировал сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем рисков, структурированных за пределами РФ, практически до нуля, а объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро. Уже по итогам 2024 года трех из четырех целей группа достигла. Так, кредитный портфель на конец прошлого года сократился до 1 млрд евро, депозитный портфель - до 0,9 млрд евро, объем трансграничных рисков - до 0,3 млрд евро. Единственным пунктом плана, который группа не смогла выполнить досрочно, стал объем трансграничных платежей, которые в четвертом квартале, наоборот, выросли до 9,8 млрд евро с 9,1 млрд евро.

UniCredit более чем на 50% сократил розничный бизнес в России (из расчета количества клиентов) и стремится к полному сворачиванию бизнеса, говорилось в презентации группы по итогам отчетности за 2024 год.