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"АвтоВАЗ "обсуждает с Минпромторгом возможность прямых субсидий для скидок на Lada

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" обсуждает с Минпромторгом возможность прямого субсидирования скидок на автомобили, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами автоконцерна Сергей Громак на круглом столе по автопрому в Совете Федерации.

Получателями средств, направляемых на господдержку спроса в автопроме по линии программ льготного кредитования и лизинга, являются банки, которым Минпромторг компенсирует расходы, выпадающие при предоставлении соответствующих скидок.

"Очень надеемся, что будет продолжено финансирование льготного автокредитования и льготного лизинга. Но также обсуждаем с Минпромторгом и различные новые форматы мер поддержки спроса. Как один из вариантов, который обсуждаем - это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки для покупателей. То есть, по сути мы убираем в этом случае звено банков. Банки - это высокий процент. То есть, субсидии - автопроизводителю, а автопроизводитель напрямую эти деньги транслирует в скидку покупателю без вот этого завышенного кредитного процента", - сказал Громак.

Он отметил, что две трети продаж Lada производятся в кредит. По некоторым моделям - например, по Lada Vesta - проникновение кредита достигает 80-85%.

Громак добавил, что китайским конкурентам "АвтоВАЗа" сегодня проще субсидировать скидки при продаже машин на российском рынке.

"У них (в Китае - ИФ) ключевая ставка, напомню - 3,1%. И они могут взять кредит там, в китайском банке, здесь его захеджировать и использовать для продаж своих автомобилей на более выгодных условиях", - сказал он.

Lada АвтоВАЗ Минпромторг Китай Сергей Громак
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