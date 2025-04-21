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Глава "АвтоВаза" ждет сокращения продаж Lada в России в апреле на треть г/г

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada на российском рынке в апреле в лучшем случае составят около 30 тысяч штук, что, как и в марте, будет означать снижение год к году примерно на треть, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Падение продаж Lada год к году заметно разогналось в конце I квартала 2025 года. За март автопроизводитель реализовал на внутреннем рынке 28 699 штук (-33% г/г). За квартал продажи составили 76 217 штук (-16,8%).

"В прошлом году в апреле продажи были порядка 45 тысяч автомобилей, а в марте прошлого года - где-то 42 тысячи. В этом году мы говорим о том, что дай бог в апреле достигнуть планки в 30 тыс. автомобилей. Мы видим, как динамично снижается спрос: на наши автомобили - примерно на треть, на рынке в целом - почти на 50%, с учетом и "АвтоВАЗа" в том числе. Если рынок "очистить" от "АвтоВАЗа", падение будет еще глубже - под 60% и более. Но дело не в процентах. Дело в том, что это уже создает определенные трудности в работе отечественного автопрома", - сказал Соколов.

Он отметил необходимость расширения мер господдержки спроса и сообщил, что в компании предложили, в частности, возобновить работу программы по субсидированию скидок при покупке в кредит автомобилей семьями.

"Мы предлагали расширить категории, на которые распространяется льготное кредитование, "Семейным автомобилем". Такая мера поддержки уже была, потом она была сокращена. Сейчас мы предлагаем ее снова восстановить. Надеюсь, что решения правительства и согласование лимитов бюджетных обязательств со стороны Минпромторга находятся уже в завершающей стадии. Полагаю, мы уже до конца апреля увидим перезапуск данной меры", - сообщил глава компании.

АвтоВАЗ Lada Максим Соколов Минпромторг
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