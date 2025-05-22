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Власти Кузбасса заявили о цугцванге в углепроме из-за крепкого рубля и дорогих кредитов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Укрепление рубля с одной стороны и высокие ставки кредитования с другой усиливают кризис в угольной промышленности, считает первый заместитель губернатора Кемеровской области - председатель правительства региона Андрей Панов.

"Курс на укрепление рубля - удар на добивание угольной отрасли, которая и так находится в тяжелейшем состоянии. Угледобывающие предприятия и угольные регионы давно исчерпали свои резервы. Ряд предприятий уже остановили свою работу, идет сверхнормативная оптимизация, часть людей отправляют в простой, кого-то переводят на смежные производства или сокращают. Налицо - прогрессирующий кризис. Чтобы избежать коллапса, можно брать кредиты, но банки предлагают их под такие проценты, что это прямой путь к банкротству, либо отказывают в кредитах угольщикам. Получается цугцванг", - написал он в телеграм-канале.

По его мнению, "осталась одна надежда на федеральный центр". "Эксперты однозначны в своей позиции: без поддержки начнутся массовые банкротства с невыплатой заработной платы работникам и всеми вытекающими проблемами", - написал он.

Панов также напомнил, что разработана программа поддержки угольной отрасли.

Министерство угольной промышленности региона сообщало, что скидка ОАО "РЖД" в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западном и южном направлениях с 1 мая по 31 декабря 2025 года стала ключевым элементом разработанной правительством стратегии по стабилизации угольной отрасли. Кроме того, ФАС, Минтрансу и Минэнерго рекомендовано возобновить применение понижающих коэффициентов к тарифам на железнодорожные перевозки энергетического угля (0,4 на дальность и 0,895) на этот же период.

Новым подходом станет разработка стратегии для угольных предприятий, предусматривающей оздоровление, санацию или консервацию с четким указанием сроков, бюджета и источников финансирования. Законодательство будет скорректировано для внедрения особого порядка финансового оздоровления угольных предприятий в рамках процедуры банкротства. В регионах запустят программы переобучения работников отрасли.

Министерство транспорта считает, что экономика транспортировки угля в северо-западном и южном направлении складывается и без предоставления железной дорогой скидок, сообщил 21 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Алексея Шило в Минэнерго.

По информации ОАО "РЖД", сообщается в письме, грузоотправители "продолжают заявлять объемы перевозки каменного угля в направлении портов Северо-Запада и Юга кратно выше, чем параметры финансового плана РЖД на 2025 год, одобренного правительством РФ". Так, объем перевозок, заявленный грузоотправителями на порты Северо-Запада с января по апрель, составлял 38,4 млн тонн, что на 19,5 млн тонн выше утвержденного финансового плана погрузки, а на порты Юга - 31,2 млн тонн - на 23,1 млн тонн выше.

В мае, говорится в письме, превышение заявленного объема на порты Северо-Запада составляет 0,9 млн тонн, на порты Юга - 0,2 млн тонн. "Высокая заявочная база свидетельствует о возможности угольных компаний реализовывать свою продукцию при текущем уровне цен и стоимости транспортировки", - резюмировал Шило в письме.

Андрей Панов Кузбасс РЖД правительство Кемеровская область Минтранс Минэнерго
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