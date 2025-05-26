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Главы Минфина, Минэнерго и РЖД посетят Кузбасс

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и предправления РЖД Олег Белозеров по поручению премьер-министра Михаила Мишустина совершат рабочую поездку в Кемеровскую область в рамках подготовки к совещанию по угольной отрасли, сообщила пресс-служба правительства.

Они посетят одно из угольных предприятий региона, встретятся с работниками и руководством. Само совещание по угольной отрасли состоится в Москве на этой неделе.

Совещание Мишустин анонсировал 23 мая в ходе встречи с Белозеровым. "Вы присутствовали на стратегической сессии, которую мы проводили по поручению президента, вопрос очень важный, поскольку конъюнктура на сегодня непростая, и логистика или вывоз за приемлемые цены - это то, что будет так или иначе определять возможности многих компаний", - сказал Мишустин.

В мае была утверждена программа по стабилизации ситуации в угольной отрасли. Одним из ее ключевых элементов стала скидка РЖД в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западном и южном направлениях с 1 мая по 31 декабря 2025 г.

В числе других мер ФАС, Минтранс и Минэнерго возобновят применение понижающих коэффициентов к тарифам на железнодорожные перевозки энергетического угля (0,4 на дальность и 0,895) на этот же период. Также предполагается разработка стратегии для угольных предприятий, предусматривающей оздоровление, санацию или консервацию с четким указанием сроков, бюджета и источников финансирования.

Сальдированный убыток угольных компаний в 2024 году составил 112,6 млрд рублей против прибыли 374,7 млрд рублей годом ранее. По итогам января-февраля 2025 года он уже составляет 19,9 млрд рублей против прибыли 20,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщал Росстат.

Антон Силуанов Кузбасс Минтранс Минфин Минэнерго РЖД Сергей Цивилев
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