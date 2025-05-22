Brent подешевела до $63,86 за баррель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь вечером в четверг на опасениях, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами.

К 17:13 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,05 (1,62%), до $63,86 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,03 (1,67%), до $60,54 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ обсуждают, стоит ли пойти на еще одно, третье подряд, ускоренное увеличение добычи в июле, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На май и июнь участники ОПЕК+ приняли решение о наращивании добычи темпом в три раза больше ранее планировавшегося - на 411 тысяч б/с вместо 130-140 тысяч б/с. По информации Bloomberg, такое же увеличение в числе обсуждаемых и по уровню добычи в июле. Окончательной договоренности пока нет, решение будет приниматься 1 июня.

"Вероятнее всего, в июле ОПЕК+ снова увеличит добычи на 411 тысяч баррелей в сутки, главным образом за счет Саудовской Аравии", - отметила Хелима Крофт из RBC Capital Markets LLC.

Дополнительное давление на котировки оказывают данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 816 тысяч баррелей, дистиллятов - на 579 тысяч баррелей. Эксперты ожидали их снижения.