Brent подорожала до $64,62 за баррель

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному росту в пятницу, но завершают неделю в минусе на ожиданиях, что альянс ОПЕК+ может снова ускорить темпы увеличения добычи.

К 14:11 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,28%), до $64,62 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,16 (0,26%), до $61,36 за баррель.

С начала недели обе марки потеряли чуть более 1% на сообщениях СМИ о том, что восемь стран ОПЕК+ обсуждают возможность еще одного, третьего подряд, ускоренного увеличения добычи в июле. В мае и июне участники ОПЕК+ приняли решение нарастить темпы добычи в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тысяч б/с вместо 130-140 тысяч б/с. Решение об объемах добычи в июле будет принято 1 июня.

"Негативный настрой вернулся на нефтяной рынок на этой неделе, - отметил стратег Danske Bank Йенс Педерсен. - Еще одно повышение добычи ОПЕК+ является главным опасением, однако прогресс в переговорах с Ираном и потенциальное ослабление санкций также давят на рынок".

CNN со ссылкой на источники сообщила, что иранские власти не верят в достижение соглашения с США по проблеме ядерной программы исламской республики. Источники телекомпании уточнили, что Иран участвует в пятом раунде переговоров в пятницу в Риме лишь с целью оценить позицию США, а не ради прорыва в решении проблемы.

"США настаивают, чтобы Тегеран свернул программу обогащения урана, а это требование, по словам иранских официальных лиц, приведет к краху переговоров", - сообщил телеканал.