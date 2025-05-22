Гендиректор "Юнипро" Никонов вышел из числа владельцев крупнейшего акционера "Самараэнерго"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор ПАО "Юнипро" Василий Никонов вышел из числа участников ООО "Смартли" (Москва), которому принадлежит 78,92% голосующих акций ПАО "Самараэнерго" - одной из крупнейших энергосбытовых компаний в Поволжье.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 21 мая собственником 0,00003% доли "Смартли" вместо Никонова стала генеральный директор этой компании Елена Копанева.

Как сообщалось, до 24 декабря 2024 года единственным владельцем "Смартли" являлся бизнесмен Владимир Аветисян, затем доля Аветисяна снизилась до 85,41%, а в состав участников с долей 14,58% вошел его бизнес-партнер Александр Розенцвайг и с 0,00003% - Никонов.

По данным "Самараэнерго", опубликованным 25 декабря 2024 года, Розенцвайг прекратил прямое участие в энергосбытовой компании, где ему принадлежал пакет из 11,45% голосующих акций.

"Смартли" стала акционером "Самараэнерго" в начале декабря 2024 года. Первоначально эта компания получила 67,47% голосующих акций энергосбыта, но затем увеличила долю до 78,92% голосующих акций. "Самараэнерго" уточняло "Интерфаксу", что речь идет о покупке акций компании.

В декабре прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обрушился с критикой на работу подконтрольных Аветисяну газораспределительных компаний, обвинив их в непрофессиональной работе. Он также отметил, что Самарская область инициирует возврат газораспределительных активов, ранее переданных Аветисяну и его сыну. Позже сообщалось, что областные власти приступили к инвентаризации этих газораспределительных активов. Также глава региона передал в правоохранительные органы заявление о проведении проверки деятельности подконтрольного бизнесмену ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) и ОАО "Самарагаз". Он попросил возбудить уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг при обслуживании газового оборудования из-за случаев взрыва бытового газа.

Кроме того, Аветисян в настоящее время является одним из ответчиков по иску "Роснано" о солидарном взыскании нанесенных ей убытков на 5,6 млрд рублей с Анатолия Чубайса и еще шести бывших топ-менеджеров госкомпании.

Уставный капитал ПАО "Самараэнерго" равен 873 млн 806 тыс. 758,44 рубля, он разделен на 3 млрд 480 млн 630 тыс. 296 обыкновенных акций номиналом 0,25 рубля и 364 млн 918 тыс. 444 привилегированных акций номиналом 0,01 рубля.

В 2024 году "Самараэнерго" получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,9 млрд рублей, что на 6,4% больше, чем в предыдущем году. Выручка выросла на 7,2% - до 47,5 млрд рублей за счет роста средней отпускной цены электроэнергии.

Чистая прибыль "Самараэнерго" по МСФО в 2024 году составила 2,1 млрд рублей, что на 20,2% больше относительно 2023 года.

"Самараэнерго" занимается покупкой электроэнергии на оптовом рынке и ее поставкой на розничный рынок Самарской области, является одной из крупнейших энергосбытовых компаний Среднего Поволжья, которая обеспечивает поставками 41% общего электропотребления региона.

"Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Смартли" зарегистрировано в июле 2023 года, основной профиль - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.