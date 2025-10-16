Поиск

Самарские власти изучат налоговую дисциплину бизнеса региональных элит

Губернатор попросил проверить конкретные компании "с уважением... к родственным связям"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Власти Самарской области в рамках работы штаба экономической безопасности планируют изучить вопросы уплаты налогов работающих в регионе компаний Владимира Аветисяна, Юрия Артякова, Олега Азарова, Александра Милеева, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Max.

По словам губернатора, в регионе большое количество предпринимателей, работающих добросовестно. При этом есть значительное число и таких, которые не исполняют налоговые обязательства.

"Есть ряд фамилий, которые из аналитических материалов видны как достаточно серьезные предприниматели. Конечно, не сами - связанные с ними лица, родственники. Предлагаю начать с группы лиц, которая системно организует предпринимательскую деятельность на протяжении последних десяти-пятнадцати лет на территории региона", - сказал Федорищев.

Он поручил профильным ведомствам во взаимодействии с федеральными структурами выстроить работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.

"В докладных записках, подготовленных за последние полгода, часто фигурирует ряд фамилий: Селезнев Павел Александрович, Дугин Михаил Евгеньевич, соучредитель ООО "Средне-Волжская трубная механическая компания" Звягинцев Алексей Николаевич. Есть предположение, что он координирует получение госконтрактов в региональных Минтрансе, Минстрое и Минэнерго и ЖКХ. Учредитель ООО "АРК" Авдеев Юрий Петрович, Романов Владислав Евгеньевич", - уточнил Федорищев.

Кроме того, внимание властей привлекли и компании Владимира Аветисяна, Александра Милеева (заместитель председателя Самарской губернской думы - ИФ), Юрия Артякова, Олега Азарова.

"Здесь с уважением к структурам, которые они представляют, родственным связям с достаточно выдающимися государственными деятелями. Прошу работу построить очень корректно. В первую очередь будем осуществлять аналитическую работу с привлечением ведущих в стране центров компетенций юридических, экономических", - отметил Федорищев.

В декабре 2024 года самарский губернатор подверг критике работу подконтрольных Аветисяну газораспределительных активов, в числе которых региональный оператор социальной газификации ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК). Глава региона также заявлял об инициировании возврата таких активов, которые ранее были переданы связанным с бизнесменом компаниям и передаче в правоохранительные органы заявления о проверке деятельности СВГК и другого актива Аветисяна - ОАО "Самарагаз". Причинами были ненадлежащее исполнение программы догазификации и обслуживание газового оборудования. В СВГК назвали типичной причиной срыва сроков выполнения договоров газификации задержку согласования проектной документации со стороны муниципалитетов и надзорных организаций.

Кроме того, летом региональное Министерство энергетики и ЖКХ отказало другому активу Аветисяна - ООО "Самарская сетевая компания" - в утверждении инвестиционной программы на 2024-2029 годы. В настоящее время компания обжалует данное решение в суде.

