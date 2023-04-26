Врио гендиректора "Юнипро" стал Василий Никонов из "Роснефти"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности гендиректора ПАО "Юнипро" стал Василий Никонов, следует из данных ЕГРЮЛ.

Он сменил Максима Широкова, занимавшего пост гендиректора "Юнипро" с 2012 г.

До этого назначения Никонов занимал пост руководителя департамента энергетики "Роснефти". В 2010-2012 гг. он возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго РФ, в 2015 г. руководил "Ленэнерго". Параллельно в структуре "Ленэнерго" работал и Вячеслав Кожевников, который в среду назначен главой другой энергокомпании, переданной во временное управление Росимуществу президентским указом от 25 апреля - ПАО "Фортум". Непосредственно перед назначением в "Фортум" Кожевников был топ-менеджером "Башнефти".

Кадровые перемены в "Юнипро" и "Фортуме стали следствием опубликованного во вторник вечером указа президента РФ о введении временного управления в отношении российских активов Uniper и Fortum. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

Текущее понимание Fortum заключается в том, что опубликованный во вторник указ не влияет на право собственности на активы и компании в России. Но остается неясным, как это повлияет на российские операции Fortum и продолжающийся процесс продажи активов в РФ, прокомментировали ситуацию в Fortum.

В Uniper напомнили, что компания с конца 2022 г. фактически не может осуществлять операционный контроль над российским активом.

ПАО "Юнипро" в РФ принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% "Юнипро".