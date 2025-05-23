Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель на опасениях роста предложения

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, оставаясь в негативном тренде на опасениях очередного ускорения темпов наращивания добычи ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по московскому времени опускается на $0,45 (0,7%), до $63,99 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,47 (0,7%), до $64,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,46 (0,75%), до $60,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,37 (0,6%), до $61,20 за баррель.

Как написали СМИ накануне, восемь стран ОПЕК+ обсуждают возможность еще одного, третьего подряд, ускоренного увеличения добычи в июле. В мае и июне участники ОПЕК+ приняли решение нарастить темпы добычи в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. Решение об объемах добычи в июле будет принято 1 июня.

"Главным фактором для рынка стали слухи вокруг ОПЕК+, - сказал партнер Again Capital Джон Килдафф. - Это решение будет очень важным".

"Еще одно масштабное увеличение добычи в июле будет означать, что ОПЕК+ окончательно перешла к защите своей доли рынка вместо защиты цены нефти", - отметил Уоррен Паттерсон из ING.

Тем временем ранее член ЕК по экономике Валдис Домбровскис заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть до $50 за баррель с текущих $60 будет оправданным с учетом недавнего падения нефтяных котировок.