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Brent подорожала до $64,8 за баррель

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть вновь повышаются, восстановив потери, понесенные ранее после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50%.

К 17:37 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,54%), до $64,8 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,44 (0,72%), до $61,64 за баррель.

Ранее в пятницу котировки обоих контрактов упали более чем на 1% на заявлениях Трампа о безрезультатности переговоров с ЕС.

"Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является совершенно неприемлемым", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Наши переговоры с ними ни к чему не приводят, - отметил он. - Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского союза с 1 июня 2025 года".

Несмотря на пятничный рост, цены на нефть, вероятно, останутся в минусе по итогам недели. Давление на котировки последние дни оказывали сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность третьего подряд ускоренного увеличения добычи в июле. В мае и июне участники ОПЕК+ договорились нарастить темпы добычи в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. Решение об объемах добычи в июле будет принято 1 июня.

Участники рынка также продолжают следить за ходом переговоров между Вашингтоном и Тегераном, успех которых может привести к ослаблению санкций против иранского нефтяного экспорта.

CNN со ссылкой на источники сообщила, что иранские власти не верят в достижение соглашения с США по проблеме ядерной программы исламской республики. США настаивают, чтобы Тегеран свернул программу обогащения урана, а это требование, по словам иранских чиновников, приведет к краху переговоров.

Brent WTI Дональд Трамп ОПЕК США Евросоюз Иран
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