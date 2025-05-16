Основатель "Делимобиля" Винченцо Трани вернулся в совет директоров компании

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Основатель ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") Винченцо Трани, а также СЕО компании Елена Бехтина избраны в совет директоров ПАО.

Также в совет директоров вошел Кирилл Примаков (АО "Дельта Холдинг", гендиректором которого является Примаков, в апреле 2025 года стало владельцем 12,9% каршерингового проекта).

Решение утверждено на годовом собрании акционеров "Делимобиля" 15 мая.

В сообщении "Делимобиля" уточняется, что в новый состав совета входит 9 директоров, включая трех независимых.

Трани, Бехтина и Примаков заменили в совете директоров Дениса Чарухина (входил в совет с лета 2024 года и являлся председателем совета директоров "Делимобиля"), Ярослава Полещука (входил в совет с 2023 года, является директором по управлению рисками "Микро Капитал Руссия") и Владимира Садовина (выходец из X5, входил в совет директоров "Делимобиля" с 2023 года).

В совете директоров остаются Константин Артюх, Григорий Чораян, Ольга Саволайнен, Гюванч Донмез, Артур Меликян, Даниил Алгульян.

Также акционеры ПАО утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, аудитором компании назначено АО "Кэпт".

На 31 декабря 2024 года ПАО "Каршеринг Руссия" на 78,08% принадлежит "Делимобиль Холдингу", прочие юридические и физические лица контролируют 21,92%. Основателем и бенефициарным владельцем компании является Винченцо Трани.