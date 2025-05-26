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Brent подорожала до $65,06 за баррель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть сдержанно растут утром в понедельник на новостях об отсрочке введения пошлин в 50% на импорт товаров в США из ЕС.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по Москве поднялась на $0,28 (0,43%), до $65,06 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,34 (0,54%), до $64,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,26 (0,42%), до $61,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,33 (0,54%), до $61,53 за баррель.

Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. В прошлую пятницу Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня.

"Нефть и фьючерсы на индексы США растут утром в понедельник после того, как президент Трамп продлил сроки (для введения пошлин - ИФ)", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на восемь и составило минимальные с ноября 2021 года 465 единиц.

В центре внимания инвесторов также остаются переговоры между США и Ираном по иранской ядерной проблеме.

"У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня (в субботу и воскресенье - ИФ), посмотрим, что из этого выйдет. Но, я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском фронте", - заявил Трамп журналистам в Нью-Джерси.

По данным источников The Wall Street Journal, встреча делегаций двух стран в Риме завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Brent WTI Дональд Трамп ЕС США
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