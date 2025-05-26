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Brent подешевела до $64,6 за баррель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению, растеряв рост, достигнутый ранее в ходе торгов.

К 13:55 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,28%), до $64,6 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,23 (0,37%), до $61,3 за баррель.

Негативное влияние на цены продолжают оказывать ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что восемь стран альянса обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения.

В центре внимания инвесторов также остаются переговоры между США и Ираном по иранской ядерной проблеме. По данным источников The Wall Street Journal, встреча делегаций двух стран в Риме завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на позитивный исход консультаций. "У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня (в субботу и воскресенье - ИФ), посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском направлении", - заявил он журналистам в Нью-Джерси.

Новости о том, что Трамп согласился отсрочить введение повышенных тарифов на импорт из ЕС сдерживают снижение цен на нефть. Президент США во время разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. 23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня.

Brent WTI Дональд Трамп США ОПЕК Иран
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