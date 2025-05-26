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Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на европейские товары до 9 июля

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.

"Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам (...). 9 июля - это тот самый день, который она просила. (...) Я согласился это сделать", - цитирует телеканал CNN заявление Трампа журналистам.

"Она сказала, что мы быстро соберемся вместе и посмотрим, сможем ли мы что-нибудь придумать", - добавил американский лидер.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с Трампом. По ее словам, ЕК потребуется время до 9 июля, чтобы "достичь хорошей сделки" с США.

"ЕС и США связывают самые важные и тесные торговые отношения в мире. Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

В пятницу Трамп рекомендовал ввести пошлины в размере 50% на импорт товаров из ЕС с 1 июня.

Ранее Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт европейских стали, алюминия, автомобилей. Кроме того, изначально для стран ЕС были введены еще одни - зеркальные - пошлины в 20%. Но 9 апреля Трамп приостановил на 90 дней увеличение тарифов на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

США Дональд Трамп Евросоюз пошлины ЕК Урсула фон дер Ляйен
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