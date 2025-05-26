Поиск

Суд назначил на 1 августа иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник назначил на 1 августа основное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о запрете германской Wintershall Dea GmbH продолжать арбитражное разбирательство против Российской Федерации, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Суд также назначил резервные даты слушания на 22 сентября и 27 октября.

На заседании присутствовали представитель прокуратуры и Минэнерго РФ.

Прокуратура представила документы, подтверждающие уведомление иностранных участников процесса о дате предварительного заседания, состоявшегося в понедельник.

В РоссииГенпрокуратура подала в России иск к германской Wintershall DeaГенпрокуратура подала в России иск к германской Wintershall DeaЧитать подробнее

Кроме того, были поданы еще ряд документов, которые суд приобщил к делу.

Представитель прокуратуры попросил суд уведомить о процессе всех иностранных участников с учетом требований Гаагской конвенции.

Представитель прокуратуры заявил о поддержке своих требований. Он попросил суд удовлетворить иск, а в случае нарушения решения суда - назначить виновникам штраф в сумме более 7 млрд евро.

Он пояснил, что при разбирательстве в зарубежном арбитраже нарушаются принципы международного права. По его словам, все назначенные арбитры - из стран, которые проводят недружественную политику в отношении России, что не позволит объективно рассмотреть дело.

Его позицию поддержала представитель Минэнерго.

Суд принял к производству заявление прокуратуры 23 апреля.

Как сообщалось, иск прокуратуры касается запрета продолжать разбирательство по делу № 2024-42 при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды) на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с указами президента РФ (от 19.12.2023 № 965 и от 19.12.2023 № 966).

Генпрокуратура РФ требует запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави и Олуфунке Адекойя (, председательствующий арбитр) продолжать это арбитражное разбирательство.

На заседании в понедельник представитель прокуратуры заявил, что Шарль Понсэ взял самоотвод.

В случае нарушения судебного запрета ГП РФ требует назначить к взысканию в бюджет РФ санкцию в размере 7,5 млрд евро с каждого из ответчиков. Такие штрафы касаются и Wintershall Dea GmbH персонально; юридической фирмы "Аврелий Котта" (Aurelius Cotta, Франкфурт-на-Майне, Германия); а также трех арбитров (в данном случае солидарно).

Также в деле участвуют третьи лица: "Газпром", Минэнерго РФ и Постоянная палата третейского суда (Международный арбитражный суд, Нидерланды).

Генпрокуратура также уверена, что "совокупность объективных обстоятельств исключает возможность" назначенных арбитров независимо, беспристрастно, нейтрально и непредвзято отправлять правосудие и рассматривать инициированный спор.

ЭкономикаWintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФЧитать подробнее

Отдельно указывается, что Wintershall "умышленно" избран арбитр, который принимает исключительно антироссийские решения - Понсэ. Он входил в состав арбитражей по делам "ЮКОСа", "Нафтогаз против России". Также ГП РФ напоминает, что в 1996 году он был признан виновным в лжесвидетельстве и приговорен к двум годам условно, а в 2023 году - отстранен от разбирательства между Crescent Petroleum и нефтяной организацией Ирана на почве религиозной нетерпимости к мусульманам.

Wintershall Dea в конце 2024 года открыла арбитражное разбирательство против РФ в рамках Энергохартии, которая Российской Федерацией не ратифицирована и не применялась. Иск касается проектов Южно-Русского и Уренгойского месторождений. Общая сумма требований корпорации составляет не менее 7,5 млрд евро.

Прокуратура считает доводы Wintershall надуманными: "Wintershall во вред себе, проектам и национальным интересам Российской Федерации создала реальные угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а теперь подменяет обстоятельства и выставляет себя "жертвой"". Указы президента РФ, по ее мнению, были "закономерной ответной реакцией" на эти действия: "Они преследовали исключительную цель - поддержать проекты в функционирующем состоянии, защитить их от незаконных санкций и недобросовестных действий Wintershall, предотвратить экологическую и техногенную катастрофы, обеспечить национальную безопасность".

Wintershall Dea Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов счел нецелесообразным увеличивать налоговую нагрузку на нефтянку

Глава Минэкономразвития заявил о рисках переохлаждения экономики РФ

Глава Минэкономразвития заявил о рисках переохлаждения экономики РФ

Совет директоров "КАМАЗа" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Совет директоров "КАМАЗа" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Трамп одобрил слияние US Steel и Nippon Steel

Трамп одобрил слияние US Steel и Nippon Steel

Уолл-стрит закрылась в заметном минусе после заявлений Трампа о пошлинах

Уолл-стрит закрылась в заметном минусе после заявлений Трампа о пошлинах

Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на европейские товары до 9 июля

Трамп заявил, что ему не нужно торговое соглашение с Евросоюзом

В Думу внесен законопроект об увеличении пособия беременным студенткам вузов и колледжей

В Думу внесен законопроект об увеличении пособия беременным студенткам вузов и колледжей

Авиакомпании смогут брать самолеты в "мокрый" лизинг за границей при согласовании с ФСБ

В Крыму введут режим ЧС после заморозков и засухи

В Крыму введут режим ЧС после заморозков и засухи
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6426 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });