Суд назначил на 1 августа иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник назначил на 1 августа основное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о запрете германской Wintershall Dea GmbH продолжать арбитражное разбирательство против Российской Федерации, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Суд также назначил резервные даты слушания на 22 сентября и 27 октября.

На заседании присутствовали представитель прокуратуры и Минэнерго РФ.

Прокуратура представила документы, подтверждающие уведомление иностранных участников процесса о дате предварительного заседания, состоявшегося в понедельник.

Кроме того, были поданы еще ряд документов, которые суд приобщил к делу.

Представитель прокуратуры попросил суд уведомить о процессе всех иностранных участников с учетом требований Гаагской конвенции.

Представитель прокуратуры заявил о поддержке своих требований. Он попросил суд удовлетворить иск, а в случае нарушения решения суда - назначить виновникам штраф в сумме более 7 млрд евро.

Он пояснил, что при разбирательстве в зарубежном арбитраже нарушаются принципы международного права. По его словам, все назначенные арбитры - из стран, которые проводят недружественную политику в отношении России, что не позволит объективно рассмотреть дело.

Его позицию поддержала представитель Минэнерго.

Суд принял к производству заявление прокуратуры 23 апреля.

Как сообщалось, иск прокуратуры касается запрета продолжать разбирательство по делу № 2024-42 при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды) на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с указами президента РФ (от 19.12.2023 № 965 и от 19.12.2023 № 966).

Генпрокуратура РФ требует запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави и Олуфунке Адекойя (, председательствующий арбитр) продолжать это арбитражное разбирательство.

На заседании в понедельник представитель прокуратуры заявил, что Шарль Понсэ взял самоотвод.

В случае нарушения судебного запрета ГП РФ требует назначить к взысканию в бюджет РФ санкцию в размере 7,5 млрд евро с каждого из ответчиков. Такие штрафы касаются и Wintershall Dea GmbH персонально; юридической фирмы "Аврелий Котта" (Aurelius Cotta, Франкфурт-на-Майне, Германия); а также трех арбитров (в данном случае солидарно).

Также в деле участвуют третьи лица: "Газпром", Минэнерго РФ и Постоянная палата третейского суда (Международный арбитражный суд, Нидерланды).

Генпрокуратура также уверена, что "совокупность объективных обстоятельств исключает возможность" назначенных арбитров независимо, беспристрастно, нейтрально и непредвзято отправлять правосудие и рассматривать инициированный спор.

Отдельно указывается, что Wintershall "умышленно" избран арбитр, который принимает исключительно антироссийские решения - Понсэ. Он входил в состав арбитражей по делам "ЮКОСа", "Нафтогаз против России". Также ГП РФ напоминает, что в 1996 году он был признан виновным в лжесвидетельстве и приговорен к двум годам условно, а в 2023 году - отстранен от разбирательства между Crescent Petroleum и нефтяной организацией Ирана на почве религиозной нетерпимости к мусульманам.

Wintershall Dea в конце 2024 года открыла арбитражное разбирательство против РФ в рамках Энергохартии, которая Российской Федерацией не ратифицирована и не применялась. Иск касается проектов Южно-Русского и Уренгойского месторождений. Общая сумма требований корпорации составляет не менее 7,5 млрд евро.

Прокуратура считает доводы Wintershall надуманными: "Wintershall во вред себе, проектам и национальным интересам Российской Федерации создала реальные угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а теперь подменяет обстоятельства и выставляет себя "жертвой"". Указы президента РФ, по ее мнению, были "закономерной ответной реакцией" на эти действия: "Они преследовали исключительную цель - поддержать проекты в функционирующем состоянии, защитить их от незаконных санкций и недобросовестных действий Wintershall, предотвратить экологическую и техногенную катастрофы, обеспечить национальную безопасность".